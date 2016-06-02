Анкара, 2 июня, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил 2 июня, что «безответственные и безосновательные» решения ни в коем случае не являются способом скрыть собственные черные страницы истории, сообщает Reuters.

cocoparisienne Страницы старой книги

С таким заявлением он выступил в своем микроблоге Twitter, после того как нижняя палата германского парламента признала геноцид армян в османской Турции.

«Черные страницы своей собственной истории не закрывают, измарав историю других стран безответственными и необоснованными решениями парламента», — написал он.

Напомним, 2 июня в германском Бундестаге прошло голосование по вопросу признания геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Подавляющее большинство законодателей поддержали инициативу. В Анкаре поспешили заявить, что признание геноцида серьезно испортило отношения между Турцией и ФРГ.