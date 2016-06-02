Астана, 2 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Казахстанцы смогут самостоятельно добывать золото. О грядущих изменениях в добыче драгметалла со ссылкой на информацию Министерства по инвестициям и развитию (МИР) сообщает сегодня, 2 июня, портал LS.

Старатели за работой

Речь идет о новом проекте Кодекса о недропользовании, который упростит получение лицензии на разработку месторождений природных ископаемых.

«Любое физическое лицо может оформить лицензию недропользования. Например, геолог, который в советское время работал, знает, на каких участках «золотит», сможет оформить лицензию на разработку участка. Сейчас же у него нет прав. В будущем он сможет получить лицензию, провести поверхностные пробы и заявить о том, что на участке есть аномальное содержание металла, например, золота, и продать проект, например, за 50 тысяч долларов (около 3,3 млн рублей). Таким образом, человек или группа лиц за один сезон, потратив небольшие деньги, может заработать неплохую сумму», — сообщил директор департамента недропользования МИР Тимур Токтабаев.

По его словам, срок получения лицензии сократится до трех дней. По его словам, сложность процедуры способствовала незаконной добыче.

«Сейчас оформление контракта занимает два года. Поэтому у нас и процветает незаконная добыча. Легче закон обойти и работать в течение трех лет, чем оформлять контракт два года. Государство теряет большие деньги. Это все превращается в криминал, в незаконный оборот драгоценных металлов», — отметил глава департамента.

Он добавил, что новые условия будут созданы в 2017 году. А также предположил, что объемы добычи частных старателей могут составить несколько тонн золота в год, то есть будут сопоставимы с объемами целого золотодобывающего предприятия.

Так образом, в Казахстане исправляют недочеты правового регулирования в отрасли, на которые в январе 2015 года указывал вице-министр по инвестициям и развитию республики Альберт Рау.

Рау упомянул российский опыт, где предусмотрена ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов даже в небольших количествах, и добавил, что в Казахстане в этом отношении существует правовой вакуум.

«Так называемые «черные» старатели могут зайти на территорию предприятия, которое имеет лицензию на добычу, и там заниматься «старательством». Но если его возьмут с этим граммом, то ответственности нет, пока посчитаешь ущерб, получается, там не за что наказывать. Поэтому здесь, конечно, норму не регулируют», — заявил Рау.

Возможно, изменения в законодательство способствуют росту отечественных инвестиций на фоне слабого интереса инвесторов извне — именно эту причину назвали в Министерстве по инвестициям, объясняя отмену аукциона по продаже 100 участков недропользования.

«Планировавшийся аукцион был отменен в связи с недостаточным количеством поданных заявок на участие в конкурсе, что привело бы к отсутствию конкурентной среды», — информировало министерство.

Как уже сообщало ИА REGNUM, права на добычу полезных ископаемых на 100 участках в марте планировалось продать до 1 июля.