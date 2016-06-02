Варшава, 2 июня, 2016, 15:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что обвинения Еврокомиссии (ЕК) в адрес Варшавы о проведении антидемократической реформы национального Конституционного суда, ни к чему страну не обязывают.

Michal Osmenda Европейский союз и Польша. Флаги

Документ ЕК, предупреждающий о возможном штрафе и лишении права голоса в ряде институтов Евросоюза, нужно рассматривать как мнение или как предложение, но не как указание. Об этом Ващиковский заявил в эфире Польского радио.

Ващиковский сделал своё заявление сегодня, 2 июня. По его мнению, посыл Брюсселя ни к чему не обязывает Польшу.

«Это не процедура наказания Польши, а внутренняя процедура ЕК, введенная в 2014 году Еврокомиссией, а не странами — членами», — заявил он.

Министр заявил, что собирается направить первому заместителю главы ЕК Франсу Тиммермансу официальный ответ, в котором будет сказано, что сообщение Брюсселя получено и далее ляжет на стол президента Польши и премьер-министра, а также пройдёт обсуждение в польском Сейме. Парламент может принять заявление ЕК во внимание, хотя и не обязан этого делать.

«Комиссия может нам советовать, но не является нашим судом», — сказал чиновник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 июня ЕК обвинила Польшу в том, что она проводит антидемократическую реформу национального Конституционного суда. В варшаву было направлено формальное предупреждение.