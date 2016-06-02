Набережные Челны, Татарстан, 2 июня, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Правоохранители Лениногорска и Набережных Челнов пресекли деятельность кредитно-потребительского кооператива, похищавшего средства граждан под предлогом займов под проценты, сообщает 2 июня пресс-служба МВД по Республике Татарстан.

pixabay.com Мошенничество

По данным следствия, директор кооператива, проживающий в Лениногорске, заключал с гражданами договоры займа, получая от них наличные деньги. Таким способом злоумышленник получил более 5 млн рублей.

Эта же организация работала по такой схеме и в Набережных Челнах, но имела другое название. В период с 2009 по 2015 год представители финансовой пирамиды выманили деньги у 26 жителей региона.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество», решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.