Ярославль, 2 июня, 2016, 14:58 — ИА Регнум. В Ярославском районе 49-летний депутат Юрий Антипкин признан виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Мужчина был задержан сотрудниками УФСБ в сентябре 2015 года, когда получил от своего знакомого миллион рублей — якобы за помощь в избежании дисциплинарной ответственности по месту работы. Всего депутат «оценил» свои услуги в 3 млн рублей и успел получить лишь первый транш.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославском Следственном комитете, в ходе расследования уголовного дела Антипкин сотрудничал со следствием. В результате вынесенный ему приговор оказался достаточно мягким: 2 года лишения свободы без штрафа с испытательным сроком в 2,5 года. Приговор вступил в законную силу.