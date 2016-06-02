Красногорск, 2 июня, 2016, 15:55 — ИА Регнум. 2 июня Московская областная Дума поддержала федеральный законопроект «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной Войны». В случае его принятия Государственной Думой, «дети войны» Московской области и других регионов страны смогу рассчитывать на ежемесячную выплату в тысячу рублей и компенсацию расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе партии «Справедливая Россия».

Дети и война. 1942

В случае, если Государственная дума примет, одобренный областными депутатами законопроект о «детях войны», граждане РФ, которым на момент окончания Великой Отечественной войны было менее 18 лет, не только получат официальный статус, но и смогут получать ежемесячную выплату в размере 1 тысячи рублей, а также компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в 25%.

По словам зампреда Мособлдумы Игоря Чистюхина, «детям войны» необходима поддержка государства, так как большинство из них — пожилые люди, многие из которых одиноки и не имеют, никакой дополнительной поддержки.

«Их детство пришлось на сложнейший период нашей истории — Великую Отечественную войну. Они многое пережили, потеряли здоровье. На мой взгляд, помощь уходящему поколению — наша общая задача», — добавил Чистюхин.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщила депутат областного парламента, председатель правления московского областного отделения Общероссийской общественной организации «Дети войны» Наталья Еремейцева (КПРФ), 16 июня в Мособлдуме состоится рассмотрение областного законопроекта о «детях войны», который, однако, не предполагает предоставления льгот, а лишь вносит для граждан соответствующий статус.

«Уже 23 субъекта Федерации приняли такие законы с различными льготами, поэтому сейчас мы выносим второй раз законопроект о «детях войны» в Московской области. Он будет рассматриваться, скорее всего, 16 июня. Этот законопроект, поскольку мы учитываем экономическую ситуацию, льгот пока не предполагает. Там есть пункт, что по мере поступления денег, или по формированию нового бюджета, возможно, будут льготы, но он сейчас необходим, чтобы он установил статус «детей войны», — пояснила депутат.

Она также отметила, что в обществе сложилось широкое мнение, что такое поколение есть, и оно сильно пострадало, принеся в жертву многое ради Победы в Великой Отечественной войне.

«Если такой закон будет принят, нам намного легче будет работать с федералами, потому что мы сможем тогда, учитывая такую категорию лиц, что-то заложить в бюджете, какие-то льготы определить, пусть даже муниципальные. Эта необходимость выстрадана самой жизнь», — заключила Еремейцева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2016 года Госдума отклонила при обсуждении в первом чтении законопроект о дополнительных социальных гарантиях «детям войны». «За» проголосовали 202 депутата при необходимых 226 голосах. По словам депутата Валерия Трапезникова («Единая Россия»), согласно финансово-экономическому обоснованию на реализацию федерального закона потребуется 109 млрд рублей в год из федерального бюджета, а также средств бюджетов субъектов РФ. «Вместе с тем законопроект не содержит источника и порядка исполнения возникающих расходных обязательств, что не соответствует требованиям статьи 83 Бюджетного кодекса РФ», — указали депутаты. В тоже время оппозиционные фракции Госдумы единодушно высказались в поддержку инициативы. Лишь в апреле 2016 законопроект был внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия».