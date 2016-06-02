В Индии планируют доставлять воду из Ганга по почте
Нью-Дели, 2 июня, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Власти Индии планирует наладить доставку воды из Ганга почтой, чтобы обеспечить всех желающих. Об этом, как передает «Синьхуа», заявил министр информации и телерадиовещания страны Рави Шанкар Прасад.
Цитата из м/ф «Каникулы в Простоквашино». Реж. Владимир Попов. 1980. СССР
Доставка по почте
По его словам, если почтальон может доставить мобильные телефоны, сари, украшения и одежду, «то почему бы и не воду Ганга?».
Отмечается, что Прасад уже провел переговоры с руководством Департамента почты страны по использованию имеющихся площадей онлайн-торговли.
Напомним, что для верующих жителей Индии омовение водами Ганга означает освобождение от грехов.