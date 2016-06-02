Ростов-на-Дону, 2 июня, 2016, 14:50 — ИА Регнум. По заявлению антимонопольной службы Ростовской области «Росгосстрах» обязан вернуть в федеральный бюджет 15,3 млн рублей. Эти деньги были получены региональным филиалом страховой компании в результате недобросовестной конкуренции. Об этом ИА REGNUM 2 июня проинформировали в пресс-службе УФАС России по региону.

kremlin.ru Владимир Путин на форуме ФАС

Решение оштрафовать «Росгосстрах» на 30 млн рублей приняла совместная с управлением службы Центрального Банка по защите прав потребителей финансовых услуг комиссия. Согласно их вердикту, ПАО «СК «Росгосстрах» и индивидуальный предприниматель нарушили ч.4 ст.11 ФЗ №135 «О защите конкуренции».

В ходе проверочных мероприятий было установлено, что региональный филиал компании выдавал полисы ОСАГО на основании техосмотра машины у индивидуального предпринимателя, с которым был заключён соответствующий договор. Однако, как выяснилось, диагностические карты предоставлялись автовладельцам без непосредственного прохождения ими технического осмотра.

Сотрудники «Росгосстраха» предлагали автомобилистам сократить время и за дополнительные средства купить уже заполненную карту техосмотра. При этом сведения о прохождении техосмотра в единую базу не вносились.

Сколько человек воспользовались липовыми техосмотрами, не уточняется.

Напомним, что в последнее время выявляют много подделок полисов ОСАГО. С этим стараются бороться общественники. Так, в донской столице появилось движение «Нет поддельному ОСАГО», активисты которого напоминают водителям о том, что липовый полис не имеет юридической силы и не защитит автомобиль в случае ДТП. Проверить подлинность полиса можно на сайте Российского союза автостраховщиков.