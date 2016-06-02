Казань, 2 июня, 2016, 14:56 — ИА Регнум. Советский суд Казани вынес решение об избрании меры пресечения в отношении сотрудника УФСИН Татарии, обвиняемого в избиении заключенных. Назиль Гайнатуллин заключен под стражу до 18 июня 2016 года, сообщает 2 июня пресс-служба Советского районного суда.

zbp.ru Наручники

По данным следствия, ранее в интернете была опубликована видеозапись под названием «10 января 2016», на которой запечатлено происходящее в одном из исправительных учреждений региона.

Сотрудники в форме УФСИН, изображенные в ролике, наносили множественные удары по телу осужденных. Под записью был размещен комментарий: «Беспредел в ИК-19 Казани, начальник Гайнатуллин Н.Н. избивает этапников».

Начальнику отдела воспитательной работы колонии Гайнуллину было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Сам обвиняемый вину не признал. Гайнуллин является сотрудником УФСИН РФ по Татарии, имеет звание майора внутренней службы и стаж службы около 10 лет. В учреждении ФКУ СИЗО-1 обвиняемый проведет 18 суток согласно решению суда.