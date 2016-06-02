Великий Новгород, 2 июня, 2016, 14:47 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл сегодня, 2 июня, рабочую встречу с губернатором Новгородской области Сергеем Митиным. Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе встречи новгородский губернатор проинформировал главу государства о социально-экономической ситуации в области, мерах, принимаемых для развития массового спорта, и планах по созданию в Новгородской области музея композитора Сергея Рахманинова.

kremlin.ru Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Новгородской области Сергеем Митиным

Митин заявил о росте валового регионального продукта и промышленности в течение пяти последних лет, отметив, что и в этом году за четыре месяца «опять у нас рост — и, в общем, по всем показателям: и по инвестициям, и по сельскому хозяйству, по строительству».

Также глава региона отчитался о выполнении всех майских указов и введённых в строй новых спортивных объектах — Центре гребного слалома в Окуловке и футбольном стадионе в Великом Новгороде.

Отдельно в ходе встречи он остановился на проблеме реконструкции имения Рахманинова Онег в 30 км от Великого Новгорода. «Это имение, к сожалению, во время Великой Отечественной войны было полностью разбомблено немцами, ничего не осталось вообще. Это было труднодоступное место. Но сейчас, по счастливой случайности, строится трасса М-11, и она проходит в непосредственной близости от этого имения», — сообщил президенту Сергей Митин, отметив, что власти региона договорились с государственной компанией «Автомобильные дороги» сделать неподалёку от имения многофункциональную зону, а на месте самой усадьбы создать международный Рахманиновский центр. Губернатор Новгородской области попросил президента поддержать создание проекта, и Владимир Путин ответил: «Интересно, очень хорошо. Давайте подумаем».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о возрождении имения Рахманиновых Онег под Великим Новгородом новгородские общественники говорят уже несколько лет. Власти активно занялись вопросом в 2015 году, когда министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал их планы по воссозданию усадьбы, находящейся сейчас в запустении, а также приветствовал идею возвращения в Россию из США праха композитора и пианиста.

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