Киев, 2 июня, 2016, 14:54 — ИА Регнум. Украина должна вернуть себе статус транзитного государства, заявил министр инфраструктуры страны Владимир Омелян на пресс-конференции 1 июня в Одессе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геология

«Мы должны найти гибкие эффективные решения, чтобы транзит товаров по территории Украины проходил быстро, беспрепятственно и надежно. Это тот тренд, в котором движется весь мир и в котором движется Украина», — заявил Омелян.

Комментируя вопрос реформирования морской отрасли, в частности портов, министр отметил, что в июне состоится «публичная дискуссия» относительно современного состояния морской отрасли и перспектив ее развития.

«Дискуссия… с участием представителей профсоюзов, работников портов, Администрации морских портов Украины, украинских и иностранных экспертов. Ключевые задачи: создание Морской администрации, независимой от политических и лоббистских влияний структуры, которая будет отстаивать интересы отрасли и ее работников. Вторая задача — реформирование Администрации морских портов Украины, которая должна стать мобильной, эффективной структурой. Третья задача: повышение конкурентоспособности украинских портов в Черноморском бассейне», — подчеркнул министр.

Также он отметил, что украинские порты в принципе экспортно ориентированные, но Украина теряет транзит грузов из-за высоких тарифных ставок, неверной логистики и сложностей с таможенным оформлением грузов. «Мы должны изменить ситуацию и вернуть Украине статус транзитного государства», — подчеркнул чиновник.

Ранее ИА REGNUM публиковало обзор главных новостей морской портовой инфраструктуры Украины за май, согласно которому за 4 месяца грузооборот морских портов Украины снизился на 9,5% к по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, а перевалка транзитных грузов уменьшилась практически наполовину — до 3,576 млн тонн, причем серьезный спад зафиксирован по всем ведущим транзитным позициям украинской морской перевалки. Также отмечается, что, по мнению Киева, приватизация и концессия портов является «единственным возможным путем развития морской отрасли Украины», а работники отрасли резко против. Они отмечают, что в случае приватизации предприятий частные инвестиции пойдут на строительство портовых мощностей, которые на сегодняшний день задействованы и без того не более чем на 65%, при этом портовая инфраструктура, находящаяся в собственности государства, будет приходить в упадок.

«Падение грузооборота в портах Украины связано с дезинтеграцией украинской экономики с Россией в частности и Евразийским экономическим союзом в целом», — комментирует официальные данные и заявления правительства Украины политический эксперт Семен Уралов.

По его словам, черноморские и азовские порты должны обслуживать пространство от Одессы до Петербурга, а разрыв кооперационных связей неизбежно приводит к деградации.

«Второй фактор — обнищание населения Украины, из-за чего упал китайский импорт ширпотреба», — подчеркнул политолог.

«Вообще же с морехозяйственным комплексом Украины проворачивают классическую рейдерскую схему: обанкротить, чтобы затем купить дешевле номинальной стоимости. Поэтому экономическая политика киевского правительства направлена на рост убыточности госпредприятий, которыми являются порты, чтобы в последующем объявить приватизацию. Приватизацию портов надо рассматривать внутри стратегии «аграрной супердержавы», объявленной ранее послом США в Киеве. Приватизация земли, портов и сопутствующей инфраструктуры вроде зерновых терминалов является монопольной схемой по контролю над АПК Украины. Такие схемы неоднократно реализовывались в Южной Америке и Африке, когда марионеточное правительство, погрязшее в долгах, выступало лоббистом североамериканских сельхоз‑ и транспортных корпораций», — отметил Семен Уралов.