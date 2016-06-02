Курск, 2 июня, 2016, 14:45 — ИА Регнум. На Курской АЭС включен энергоблок № 1, который был остановлен из-за технической неисправности 30 мая, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АЭС.

RIA Novosti archive На Курской АЭС

Энергоблок был включен примерно в 00:03 1 июня. До этого он был на ремонте.

«В настоящее время энергоблоки №№ 1, 3, 4 Курской АЭС работают на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 2 в плановом текущем ремонте. Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений»

ИА REGNUM напоминает, что отключение энергоблока произошло из-за технической неисправности турбогенератора № 2. Тогда в пресс-службе отмечали, что нарушений пределов и условий безопасности энергоблоков нет. Событие не являлось существенным для безопасности. Кроме того, радиационный фон около АЭС не превышал естественных фоновых значений.