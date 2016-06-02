Санкт-Петербург, 2 июня, 2016, 14:49 — ИА Регнум. Достройка домов в жилом комплексе «Янино-Парк» во Всеволожском районе Ленинградской области начнется 25 июня. Завершить строительство обещают до конца 2017 года. Об этом сегодня, 2 июня, корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Компания-банкрот «СУ-155» вела проекты в 15-ти регионах РФ, в том числе и в Ленобласти. Строительство жилого массива «Янино-Парк» началось в апреле 2014 года, предполагалось возведение свыше 1440 квартир. Продажи квартир велись только на первой очереди комплекса, в которую входило 513 квартир. С апреля 2015 года строительно-монтажные работы на объектах были остановлены.

«Долгостроями» в «Янино-Парк» стали четыре дома. В первом возведен каркас на семь этажей и смонтированы оконные блоки, во втором установлена фундаментная плита, для третьего успели лишь выкопать котлован, четвертый дом готов больше остальных — выполнен каркас здания на 12 этажей и смонтированы оконные блоки.

Договора долевого участия в строительстве были подписаны со 170 дольщиками, 160 из них — физические лица, остальные — юридические лица. Механизм финансирования достройки объекта был определен в декабре 2015 года — санатором стал банк «Российский капитал». Старший вице-президент банка «Российский капитал» Марат Оганесян заявил, что генподрядчик появится на стройплощадке в Янино 25 июня.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, на объектах уже решены вопросы подключения к воде, канализации и отоплению, однако остались проблемы с подключением к электросетям — необходимо согласовать прохождение электрокабеля. Заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин дал поручение решить этот вопрос до 7 июня.

Как пообещал Марат Оганесян, объект подключат к электросетям к концу 2016 года, строительство всех четырех домов будет завершено в конце 2017 года.

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АКБ «Российский капитал» уполномочен властями обеспечить достройку объектов приостановившей свою деятельность ГК «СУ-155». В Петербурге возведением ее домов занималась дочерняя компания «РосСтрой». В жилые комплексы «Каменка» и «Новая Каменка» в Приморском районе города были привлечены денежные средства около 4,5 тыс. граждан.

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25 марта 2016 года на встрече в Смольном с петербургскими дольщиками компании «СУ-155» была представлена финансовая модель завершения строительства всех объектов застройщика в рамках так называемого «общего котла».