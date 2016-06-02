Рим, 2 июня, 2016, 14:39 — ИА Регнум.



Луи Ленен. Счастливая семья. 1642

Члены партии «Лига Севера» области Ломбардия представят новый проект — телефон доверия «Семейное окно» для поддержки родителей, желающих пожаловаться на распространение так называемой теории «гендер» в школах области Ломбардии. «Хватит с нас идеологической индоктринации, которая распространяется на детей», — подчеркнул областной советник по вопросам культуры Кристина Каппеллини, член партии «Лига Севера».

Областное правительство Ломабрдии во главе с губернатором Роберто Марони 1 июня одобрило резолюцию, четко определяющую рамки новой услуги. Работа телефона доверия будет возложена на ассоциацию или агентство, которое выиграет тендер после того, как условия участия будут опубликованы в Официальном бюллетене региона.

«Мы ничего не придумали, мы не психологи, граждане сообщают нам о своих опасениях, — объяснила советник по культуре Кристина Каппеллини. Она также подчеркнула, что телефон доверия будет также служить для сбора сообщений об актах хулиганства в школах, о психологическом насилии, а также станет источником полезной информации для родителей. Официально тендер предполагает «услугу по сбору и анализу сообщений и запросов об оказании помощи и поддержки, представленных на рассмотрение администрации области в рамках регионального центра обработки звонков и электронной почты». Организация, которая выиграет тендер на открытие телефона доверия, должна будет обеспечить информационную поддержку населению о семейных правах и культурного воспитания детей.

Незамедлительная реакция членов ЛГБТ, так, кандидат от левых на пост советника в мэрию Милана, борец за права «нетрадиционных» семей, Лука Паладини заявил, что проект «Лиги Севера» о службе доверия, в которой можно будет пожаловаться на «нетрадиционные семьи» — это вещь, которую даже Уолт Дисней под влиянием мощных галлюциногенов не смог бы придумать».