Ярославль, 2 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В Ярославской области сокращается естественная убыль населения. По сравнению с январем-апрелем 2015 года, в текущем периоде этот показатель снизился на 417 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославльстате.

Ярославский перинатальный центр

Общая численность населения региона на 1 мая 2016 года составила почти 1,3 млн человек. При этом с начала 2016 года в Ярославской области родилось 4845 младенцев, что на 195 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Количество умерших ярославцев составило 6747 человек и снизилось на 222.

Численные потери населения компенсировал миграционный прирост — на 66,6%, отмечают в Ярославльстате. Всего в регион в этот период прибыли 11 304 человека. Самый существенный вклад в пополнение народонаселения Ярославской области внесли украинцы — 622 человека, что в 1,6 раза больше, чем в соответствующий период 2015 года, и таджики — 106 человек.