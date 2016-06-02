Москва, 2 июня, 2016, 14:38 — ИА Регнум. В ближайшее время доллар США выйдет из диапазона 64,50 — 67 рублей и резко вырастет к рублю. Период стабильности курса национальной валюты России заканчивается и не исключается рост доллара к рублю до 74,90 рубля, считает старший аналитик Альфа-банка Алан Казиев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар

По его словам, предстоящая волатильность рубля может носить «взрывной характер» из-за того, что спекулянты накопили большое число позиций в обе стороны. По данным Московской биржи, тех инвесторов, кто рассчитывает на рост курса доллара, в пять раз больше тех, кто ждет укрепления рубля к доллару.

Казиев предложил следить за отметкой 67 рублей за доллар — если американская валюта ее преодолеет, то можно начинать наращивать позиции по доллару, говорится в обзоре аналитика.

Когда и как доллар США достигнет отметки в 74,9 рубля, Казиев не уточняет, однако не исключает такую возможность. По его мнению, многое будет зависеть от итогов встречи стран-членов ОПЕК в Вене и статистики от Минэнерго США. Казиев не первый раз за последнее время прогнозирует рост курса доллара к рублю. Ранее он уже давал прогноз о росте до 80 рублей — в апреле и марте. В марте и апреле произошло укрепление рубля: доллар опустился с 73,4 до 66 рублей.