Москва, 2 июня, 2016, 14:33 — ИА Регнум. Спикер Госдумы, глава Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин советует европейским политикам позаботиться о своей репутации перед неизбежным судом истории, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня. «Думаю, многим нынешним западным политическим партнерам не вредно вспомнить, что рано или поздно все тайное становится явным, и заботиться о своей репутации не только в глазах избирателей и народов, но и перед судом истории», — заявил Нарышкин на торжественном заседании РИО, посвященном 150-летию создания Русского исторического общества.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин в Доме Российского исторического общества

«Впервые в отечественной практике стали системно публиковаться документы из области внешней политики ‑ и дипломатическая переписка, и воспоминания государственных деятелей», — отметил парламентарий.

По его мнению, «потомкам будет любопытно многое — в том числе как инструкции из других, более влиятельных держав подчас круто меняют внешнеполитический курс и само поведение европейских политиков и целых международных организаций тоже». «Те, кто следит за хроникой событий последнего времени, связанных с работой российской делегации в ПАСЕ, хорошо понимают, о чем я говорю», — добавил он.

Российская делегация в ПАСЕ в апреле 2014 года была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с РФ. В 2015 году ассамблея дважды рассматривала вопрос о снятии санкций с делегации РФ, но они продолжают действовать: Россия лишена права голоса, а также участия в работе руководящих органов ассамблеи и ее мониторинговых миссиях по наблюдению за выборами на пространстве СЕ.

В ответ Россия заявила, что приостанавливает свое участие в деятельности ПАСЕ. Руководство делегации РФ неоднократно заявляло, что она вернется в ПАСЕ лишь при снятии всех ограничений.