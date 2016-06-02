Сен-Назер, Франция, 2 июня, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Участвующее в массовой акции протеста французы заблокировали доступ к судостроительной верфи STX, на которой были построены корабли-вертолётоносцы «Мистраль», сообщает Agence France-Presse.

Сборка «Мистраля» в доке

Доступ к верфи, на которой были построены «Мистрали», в городе Сен-Назере (Франция) заблокировали порядка 600 человек. Некоторых бастующие всё же пропускают, но большинству желающих путь закрыт. К верфям невозможно подъехать: все дороги, ведущие на STX, перекрыты.

Участники стачки выдвинули правительству требования отменить реформу трудового законодательства. Их протесты поддержали сотрудники завода корпорации Airbus, расположенного также в Сен-Назере. Также в числе протестующих — работники металлургических заводов и докеры.

Протестующие заявили, что рассчитывают повлиять на министра обороны Франции Жан-Ива Ле Дриана, который планирует нанести визит в Сен-Назер в ближайшее время. Ле Дриан будет принимать участие в передаче вертолётоносца в Египет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, массовая забастовка во Франции началась ещё в мае. 24 мая остановили работу несколько НПЗ. Трудящиеся недовольны планами правительства Франции провести реформу трудового законодательства.

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