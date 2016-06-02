Амстердам, 2 июня, 2016, 14:24 — ИА Регнум. В Нидерландах в течение ближайших 10 лет планируют полностью запретить продажу легковых автомобилей, работающих на бензине и дизельном топливе. Соответствующий законопроект, как пишет «Российская газета», уже одобрила нижняя палата парламента страны, теперь его должен утвердить Сенат.

Danrok Электрокар

«Власти надеются, что в их стране к тому времени будут ездить в основном электрокары, а городские автозаправки перейдут на торговлю электроэнергией для электродвигателей», — говорится в сообщении.

Авторы инициативы считают, что девяти лет вполне достаточно для того, чтобы осуществить данные планы.

При этом отмечается, что новый закон в Нидерландах коснется не всех автомобилей, а только продажи новых транспортных средств.