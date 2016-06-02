Москва, 2 июня, 2016, 14:30 — ИА Регнум. Сотрудникам полиции удалось задержать двух подозреваемых в дерзком нападении на клиента одного из столичных банков, в результате которого потерпевший лишился 5 млн рублей, сообщает 2 июня пресс-группа УВД по ЮЗАО г. Москвы.

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Управляющая банка, находящегося на Ленинском проспекте, заявила в отделение полиции Гагаринского района о нападении на клиента кредитной организации. Женщина рассказала, что посетитель банка снял со счета крупную сумму денег, затем направился на улицу к своему автомобилю.

В этот момент на него напали двое неизвестных и сильно избили, при этом злоумышленники угрожали потерпевшему оружием. Затем они похитили сумку клиента с личными вещами и деньгами и скрылись. В результате потерпевший понес ущерб свыше 5 млн рублей.

Сотрудники уголовного розыска УВД по ЮЗАО задержали двоих подозреваемых в Ватутинском переулке и на Рублевском шоссе. Злоумышленниками оказались 25-летний и 34-летний уроженцы Липецкой и Смоленской областей.

Нападение на клиента банка они планировали заранее, следили за ним, зная, когда именно он приедет в банк за крупной суммой. Уголовное дело в отношении подозреваемых возбуждено по ст. 162 УК РФ «Разбой».