Москва, 2 июня, 2016, 14:22 — ИА Регнум. За первые 12 часов работы интернет-портал «НаДальнийВосток.рф» для подачи заявок на «дальневосточный гектар» принято 55 тыс. обращений, заявил на итоговой коллегии Минвостокразвития полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

По его словам, сбой в первый день работы сайта продолжался около 2−3 часов, после чего портал возобновил работу. За все время работы сайта — полтора дня — подано свыше 400 тыс. обращений и сформировано 348 заявок.

Трутнев отметил, что закон о «дальневосточном гектаре» крайне востребован. Он подчеркнул, что никаких искусственных ограничений при его реализации быть не должно.

Как сообщало ИА REGNUM, закон о бесплатном выделении земли на Дальнем Востоке подписан президентом РФ Владимиром Путиным и вступает в действие постепенно.

Бесплатные гектары на Дальнем Востоке можно получить на Камчатке, в Якутии, в Хабаровском, Приморском краях, Магаданской, Амурской, Сахалинской областях, Еврейской АО и Чукотке.