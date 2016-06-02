Дети из Чечни смогут отдохнуть в Крыму и Кабардино-Балкарии
Грозный, 2 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Количество детей, охваченных организованным летним отдыхом, в Чечне выросло до22 635 человек. Еще в феврале 2016 года при планировании летней оздоровительной кампании, власти республики говорили о возможности обеспечить отдых 18 тысячам детей. Увеличить число получивших путевки помогли субсидии из федерального центра. Чечне было выделено дополнительно на детский летний отдых 87,5 млн рублей.
Нынешним летом в Крым отправятся 8390 детей. Еще 9745 человек отдохнут в Кабардино-Балкарии. В самой Чечне будет предоставлен отдых 4500 школьникам. Больше половины путевок — 13 652 — достанутся детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Как сообщало ИА REGNUM, первая группа чеченских детей отправилась на отдых в Крым еще в конце мая. В сопровождении педагогов и медицинских работников на черноморское побережье выехали 690 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Как и в прошлом году, ребята будут отдыхать в детском лагере «Какаду».
Напомним, правительство Российской Федерации выделило субъектам Северо-Кавказского федерального округа на летнюю оздоровительную кампанию детей более 819 млн рублей. Дагестану из этой суммы досталось более 319 млн рублей, Карачаево-Черкесии — более 143 млн рублей. Ингушетия получит около 134,6 млн рублей, Северная Осетия — 66,5 млн рублей, Кабардино-Балкария — 49,3 млн рублей. Меньше всего денег досталось Ставропольскому краю — 18,4 млн рублей.
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