Грозный, 2 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. Количество детей, охваченных организованным летним отдыхом, в Чечне выросло до22 635 человек. Еще в феврале 2016 года при планировании летней оздоровительной кампании, власти республики говорили о возможности обеспечить отдых 18 тысячам детей. Увеличить число получивших путевки помогли субсидии из федерального центра. Чечне было выделено дополнительно на детский летний отдых 87,5 млн рублей.

Мари Кассат. Дети, играющие на пляже

Нынешним летом в Крым отправятся 8390 детей. Еще 9745 человек отдохнут в Кабардино-Балкарии. В самой Чечне будет предоставлен отдых 4500 школьникам. Больше половины путевок — 13 652 — достанутся детям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, первая группа чеченских детей отправилась на отдых в Крым еще в конце мая. В сопровождении педагогов и медицинских работников на черноморское побережье выехали 690 детей в возрасте от 6 до 15 лет. Как и в прошлом году, ребята будут отдыхать в детском лагере «Какаду».

Напомним, правительство Российской Федерации выделило субъектам Северо-Кавказского федерального округа на летнюю оздоровительную кампанию детей более 819 млн рублей. Дагестану из этой суммы досталось более 319 млн рублей, Карачаево-Черкесии — более 143 млн рублей. Ингушетия получит около 134,6 млн рублей, Северная Осетия — 66,5 млн рублей, Кабардино-Балкария — 49,3 млн рублей. Меньше всего денег досталось Ставропольскому краю — 18,4 млн рублей.

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На отдых в Крым выехала первая группа детей из Чечни