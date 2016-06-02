Самара, 2 июня, 2016, 14:18 — ИА Регнум. В преддверии выборов в Госдуму и региональный парламент во властных структурах родилась очередная идея реформирования в сфере ЖКХ, но официально — она инициирована общественным советом при министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области, который задумался о том, что управляющие компании самостоятельно определяют стоимость работ по содержанию и текущему ремонту общедомового имущества, и нет никакого нормативно-правового документа, регламентирующего эту деятельность, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

profalmazrez.ru Ремонт дома

«Назрела необходимость единого подхода к формированию прайса услуг», — заявил руководитель областного центра общественного контроля в сфере ЖКХ и по совместительству председатель комиссии Общественной палаты региона по местному самоуправлению, строительству и ЖКХ Виктор Часовских.

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Упорядочить ситуацию, по мнению Виктора Часовских, поможет нормативный акт «О расценках на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД», который должен быть принят на уровне муниципалитетов. Замминистра энергетики и ЖКХ области Сергей Ульянкин, по информации пресс-службы облправительства, сразу согласился с необходимостью такого документа и, к слову, заметил, что опыт формирования подобного норматива уже был отработан в регионе при формировании системы капитального ремонта домов.

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«Мы провели подобную работу в субъекте, и у нас для работ по капремонту уже есть установленный правительством региона норматив, так называемые «предельники», в них прописана стоимость тех или иных видов работ, которую нельзя превышать. В этой работе мы готовы помочь муниципалитетам. Я не вижу здесь противоречий», — резюмировал замминистра.

В итоге протокольно было решено рекомендовать муниципалитетам сформировать и принять нормативный акт «О расценках на работы по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД».

В этой связи наблюдатели обращают внимание на тот факт, что ни один шаг в реформировании ЖКХ в регионе не привел к удешевлению стоимости услуг ЖКХ, а наоборот, из кошельков населения выгребаются все большие суммы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 июля 2016 года власти региона поднимут размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, он будет увеличен с учетом индекса потребительских цен на услуги ЖКХ (2016 год по сравнению с 2015 годом) на 7,5%, установленного прогнозом социально-экономического развития РФ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов. С 1 июля 2016 года, для домов, имеющих до 5 этажей включительно, взносы составят 5,45 рубля, а для шестиэтажных домов и выше — 6,27 рубля.

В настоящее время и до 30 июня 2016-го действуют взносы в размере: для многоквартирных домов, имеющих этажность до 5 этажей включительно — 5,07 рубля; для многоквартирных домов, имеющих этажность 6 этажей и выше, в том числе переменную этажность с одной из частей дома 6 этажей и выше — 5,84 рубля.