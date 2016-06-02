Берлин, 2 июня, 2016, 14:23 — ИА Регнум. Законодатели ФРГ проголосовали подавляющим большинством за признание геноцида армян со стороны Османской Турции.

Cайт Бундестага

По словам председателя нижней палаты бундестага, только один депутат проголосовал против того, чтобы назвать систематическое истребление армян на территориях Османской империи геноцидом. Еще один законодатель воздержался.

Голосование по поводу признания геноцида армян вызывало в Анкаре крайне резкую реакцию. Премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган назвал законодательную инициативу «нерациональной», добавив, что решение по этому вопросу германскими депутатами станет проверкой дружбы между Анкарой и Берлином.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич полагает, что Германия пошла по пути всех цивилизованных стран, официально признав факт организации и осуществления властями Османской империи на контролируемых ими территориях геноцида армянского населения. «Думаю, что попытки вычеркнуть столь тяжелое преступление из памяти человечества, чем продолжает — причем безрезультатно — заниматься руководство Турции, его явно не красят, — говорит парламентарий. — Вместо этого я бы рекомендовал ему признать факт геноцида, что, несомненно, было бы положительно встречено мировым сообществом. Кроме того, подобное признание могло бы стать своеобразным политическим ориентиром и для действий руководства Турции сегодня».

Официальный Ереван уже поприветствовал принятие резолюции. «Заявление президента Германии Йоахима Гаука в связи со 100-летием Геноцида армян вместе с этой резолюцией, принятой Бундестагом, являются ценным вкладом Германии не только в процесс международного признания и осуждения Геноцида армян, но и в борьбу по предотвращению геноцидов и преступлений против человечества», — говорится в заявлении министра иностранных дел Армении Эдварда подчеркнул Налбандяна.

По информации СМИ Германии, посол Турции в Германии Хусейн Авни Карслиоглу, как и в случае с другими странами, признавшими Геноцид армян, отозван в Анкару для консультаций.

Факт геноцида уже признан многими государствами, в том числе Россией, Францией, Швейцарией, Польшей, рядом штатов США, а также Европарламентом и Всемирным советом церквей.