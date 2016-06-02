Нижний Новгород, 2 июня, 2016, 14:13 — ИА Регнум.



ИА REGNUM Строительство стадиона к ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород подготовит каждого десятого волонтера к ЧМ-2018. Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, всего на турнире будет работать около 15 тыс. волонтеров, из них 1500 человек подготовит Нижний Новгород.

Волонтеры будут задействованы по двадцати направлениям: работа с болельщиками, транспорт, медицинское обслуживание, служба протокола, лингвистические услуги, церемонии, размещение, питание, работа прессы, аккредитация и другие.

Планируется, что регистрация заявок от кандидатов в волонтеры завершится в декабре этого года.

Официально старт Волонтерской программе чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России был да 1 июня. В Нижнем Новгороде мероприятие состоялось на площади Минина и Пожарского. На центральной площади города состоялось прямое включение с Москвой, где старту проекта по набору волонтеров дали президент РФ Владимир Путин и президент ФИФА Джанни Инфантино.

В Нижнем Новгороде вместе с волонтерами в мероприятии приняли участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев, послы города-организатора Нижнего Новгорода — бывшие игроки сборной России по футболу Дмитрий Черышев и Дмитрий Булыкин.

По словам Шанцева, в Нижнем Новгороде к чемпионату строятся стадион, новые ветки и станции метро, аэропорт: «Но все-таки наш главный ресурс — это люди! Волонтеры — лицо чемпионата мира. Их энергия, дружелюбие, открытость станут главным впечатлением о Нижегородской области. А для самих волонтеров — это уникальный опыт, огромное количество новых знакомых и друзей по всему свету».

Губернатор обратился ко всем нижегородцам с призывом становиться волонтерами: «Уверен, мы подготовим отличную команду, которая справится со всеми задачами и вызовами. Нижегородцы оставят о себе хорошие воспоминания, которые станут поводом для гостей вернуться к нам после чемпионата».

По мнению футболиста Дмитрия Черышева, запуск волонтерской программы — это большое событие для города: «Чтобы футболисты и журналисты качественно выполняли свою работу, а болельщики получили удовольствие от путешествия, необходимы люди, которые помогут организовать их комфортное пребывание в России. Без помощи волонтеров просто не обойтись. Я уверен, что уже сегодня начнет поступать большое количество заявок, потому что это действительно глобальное событие, которое нижегородцы ждут с нетерпением»

В свою очередь Дмитрий Булыкин отметил, что успешная организация чемпионата во многом зависит от работы волонтеров: «Я сам в прошлом профессиональный футболист и знаю, насколько велика роль добровольцев во время проведения крупных соревнований».

Не остались в стороне от запуска Волонтерской программы и иностранные студенты, обучающиеся в Нижнем Новгороде. Хосе Родригез из Эквадора рассказал, почему хочет стать волонтером: «Я живу в Нижнем Новгороде уже длительное время и разрушил для себя много стереотипов. Я люблю Россию и её культуру. Чемпионат мира по футболу — это отличное мероприятие. Я хочу рассказать своим соотечественникам, какая интересная страна Россия, открыть им её и сделать все возможное для организации праздника футбола в Нижнем Новгороде».

В рамках церемонии открытия волонтерской программы в Нижнем Новгороде на площади Минина и Пожарского была организована развлекательная программа и флешмоб, в котором приняли участие несколько сотен студентов. Они выстроились в форме футбольного мяча, даты проведения Мундиаля — числа 2018, а также символа волонтерского движения — открытой ладони. Затем каждый участник смог оставить след своей ладони на специальной инсталляции — гигантском футбольном мяче.

Кроме того, прошел флешмоб — «Будь в игре!». Акция началась на площади Минина и Пожарского, затем прошла на улице Большая Покровская и завершилась возле корпуса ННГУ имени Н. И. Лобачевского, где располагается волонтерский центр чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в Нижнем Новгороде.

На протяжении дистанции от площади Минина и Пожарского до Волонтерского центра участники передавали друг другу пас, организовав своеобразную эстафету. Первую передачу сделал губернатор Валерий Шанцев, а завершила флешмоб олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Дарья Шкурихина.

Именно с этого момента начался прием заявок на участие в Волонтерской программе чемпионата мира от всех желающих. В помещении центра в этот день работали более 120 точек регистрации.

Как сообщалось, волонтерский центр ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде открылся 10 декабря 2015 года на базе Нижегородского государственного университета имени Н. И. Лобачевского.

В рамках российской Волонтерской программы планируется задействовать более 5000 волонтеров для проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года, 15 тыс. активистов примут участие в организации первого в истории России чемпионата мира по футболу FIFA. Набор волонтеров продлится до конца 2016 года.