Москва, 2 июня, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Российское представительство BMW официально объявило о старте приёма предварительных заказов на новые модификации флагманского седана 7-Series: 730i sDrive, 750d xDrive и 750Ld xDrivе, сообщает «Колёса.ру».

Gevorg Hovsepyan BMW 7-Series

В настоящий момент BMW 7 Series стал доступен российским покупателям в начальной версии 730i sDrive по 4,49 млн рублей. До этого самым доступным вариантом был 730d xDrive за 5,49 млн рублей. Новинка в базовой версии комплектуется четырехцилиндровым бензиновым двигателем BMW TwinPower Turbo и классическим задним приводом.

У модели теперь есть две свежие топовые комплектации: 750d xDrive за 6,59 млн рублей и 750Ld xDrivе за 7,24 млн рублей. Последняя модификация имеет шестицилиндровый 400-сильный дизельный двигатель с четырьмя турбокомпрессорами, называемый в BMW «самым мощным дизелем в мире».

Все версии BMW 7 Series имеют пневмоподвеску с активной регулировкой жесткости амортизаторов, сервотроник, переключатель режимов движения с интеллектуальным режимом Adaptive, динамический круиз-контроль, светодиодные фары головного света и навигационную систему Professional с сенсорным экраном диагональю 10,25 дюйма.

Топовые дизельные модели седьмой серии отличаются наличием 19-дюймовых колесных дисков Multi-spoke 620 и отделкой интерьера кожей Nappa.