Владимир, 2 июня, 2016, 14:07 — ИА Регнум. В Гусь-Хрустальненском городском суде объявлен перерыв в заседании по делу опального предпринимателя Александра Филиппова. Об этом ИА REGNUM сообщила консультант суда Наталья Миночкина.

bloomsberries Решение суда

«Объявлен перерыв до трех часов. После этого прения продолжатся», — сказала собеседница издания.

Адвокат Михаил Овчинников попросил суд о предоставлении нескольких дней на подготовку к прениям. Суд дал время до 15:00.

«Суд не захотел выслушать позицию стороны защиты и, даже не ознакомившись с доказательствами невиновности Александра Филиппова, которые мы намеревались представить, перешёл, по сути, к стадии вынесения приговора», — сообщил Овчинников.

ИА REGNUM напоминает, что руководитель ООО ХК «МРГ-Инвест» Александр Филиппов обвиняется в присвоении или растрате имущества, совершенных в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Александр Филиппов незаконно продал в 2010-м котельную, ущерб от его действий составил 80 млн рублей. 1 июня Александр Филиппов был взят под стражу в зале суда. При этом защита обвиняемого настаивает на том, что преследование бизнесмена — политическое и заказное, а все доказательства невиновности судом игнорируются.

Кроме того, в суде также рассматривается еще одно уголовное дело в отношении предпринимателя. Он обвиняется в махинациях при определении тарифов на электроэнергию для «Владимирской энергосбытовой компании» (входит в холдинг «МРГ-Инвест»). По версии следствия, здесь ущерб составил 117 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Александр Филиппов с 2012 года возглавляет региональное отделение партии «Гражданская платформа». Он был одним из главных конкурентов действующего губернатора Владимирской области Светланы Орловой на выборах в 2013 году. Он заявлял о том, что его отцу, который был главой «Газпром межрегионгаз Владимир», «предлагали остаться в должности в обмен на его неучастие в выборах, но он отказался». В результате Сергей Филиппов лишился должности, а его сын не смог преодолеть муниципальный фильтр для участия в выборах.