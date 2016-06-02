Рига, 2 июня, 2016, 14:01 — ИА Регнум. Живущие в Англии латвийцы все чаще сталкиваются со случаями, когда при малейших нарушениях ребенка изымают из семьи, заявила телеканалу LNT юрист Лайма Бренцс, сообщает портал Rus.delfi.lv.

Цитата из к/ф «Малыш». Реж. Чарльз Чаплин. 1921. США Изъятие ребёнка

Бренцс, практика которой находится в Великобритании, признала, что создается впечатление, что социальные службы Англии устроили настоящую «охоту» на детей мигрантов. Она добавила, что каждую неделю к ней за помощью обращаются как минимум две очередные семьи, которые попали в черный список соцслужб.

«Это становится все более и более острой проблемой. Увы, но я вижу на практике, что социальным службам ставят задачу — выполнить определенный норматив по изъятию детей из семей. За это им платят деньги и на частности не смотрят», — пояснила Бренцс.

В свою очередь, живущая в Англии латышка Кристине рассказала, как руководство школ проверяет наличие синяков у детей. «Из-за каждого синяка начинается такой скандал… Все учителя начинают дознаваться, что произошло, не бьют ли его. Вырывают ребенка из рук матери, тот начинает рыдать и ничего не может сказать. Мама пытается все объяснить, на что ей грубо указывают, что нужно стоять и молчать», — приводит передача ее слова.

Юрист Лайма Бренцс отмечает: когда к семье в первый раз приходят соцработники вместе с полицией, самой большой глупостью, которую совершают латыши в Великобритании, является согласие подписать сразу все документы. Как правило, этих документов хватает, чтобы власти имели право забрать ребенка даже без решения суда.

«Вместо этого родителям следует отказаться подписывать документы, сказав, что не понимают написанного по-английски», — советует юрист. Отказ даст родителям фору — до того момента, как дело будет передано на рассмотрение британского суда, нужно успеть проинформировать о создавшейся ситуации посольство Латвии и Министерство юстиции Латвии, которые последние пару лет активно помогают вернуть детей латвийцев в семью.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ежегодно десятки латвийских семей лишаются детей в результате действий социальных служб и ювенальных органов стран, где проживают латвийцы, приехавшие на заработки или по другим причинам. Только в Великобритании в 2015 году органы опеки отобрали 61 ребенка. Точная статистика изъятия детей из латвийских семей в странах ЕС за последние годы отсутствует.

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