Москва, 2 июня, 2016, 14:04 — ИА Регнум. Школьница попала в одну из московских больниц после попытки самоубийства. Девушка испугалась, что не сможет поступить в вуз, о котором мечтала, из-за одной ошибки на экзамене, сообщает 2 июня Life.ru.

mil.ru В больнице

По окончании ЕГЭ по русскому языку девушка поинтересовалась, верно ли она ответила на сложный для нее вопрос. Узнав, что ее вариант ответа неверен, она расстроилась, посчитав, что не сможет получить нужное количество проходных баллов для поступления в желаемое учебное заведение.

В результате школьница попыталась свести счеты с жизнью, о чем рассказала матери. Девушку доставили в больницу, где провели процедуру промывания желудка.

Известно, что старшеклассница окончила школу с отличием и должна была получить золотую медаль, при этом она с детства мечтала стать студенткой МГИМО.

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