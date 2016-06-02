Тюмень, 2 июня, 2016, 14:27 — ИА Регнум. Избавиться от пробок на дорогах Тюмени помогут платные дороги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе губернатора региона.

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Властям Тюмени не хватает финансов на ремонт трасс и возведение необходимых развязок, чтобы разгрузить столицу региона от пробок. Федеральный центр подталкивает руководителей области к созданию платных дорог. «Мы пытаемся получить софинансирование из федерального бюджета, а это возможно только при условии взимания платы с водителей за пользование трассой по окончании её строительства», — пояснил начальник главного управления строительства Тюменской области Сергей Шустов.

Чтобы использовать эту возможность, правительство региона подало заявку на софинансирование работ из федерального бюджета на объект протяженностью 4 км. Речь идет о завершающем пусковом комплексе восточного обхода города, который призван соединить федеральную и региональную дороги в направлении поселков Боровский, Винзили и Богандинский. Ориентировочная стоимость проезда по новому участку будет около 20 рублей, что ниже стоимости проезда на общественном транспорте. После возврата средств инвестору — а окупаемость проекта составит три-четыре года — новая трасса станет бесплатной.

Если заявку тюменцев одобрят, доля федерального бюджета может доходить до 75% от стоимости всего объекта. «В условиях сокращения бюджета области это очень необходимые деньги. Для сравнения, цена этого участка дороги равна стоимости возведения в Тюмени двух развязок», — заметил Шустов.

В случае получения федеральных средств, возведение участка трассы объездной дороги начнется уже в конце 2017 года и завершится к 2020 году. К этому моменту будет создан бесплатный альтернативный объезд со стороны города — развязка на ул. Федюнинского и ул. Монтажников. В противном случае, работы по строительству восточного обхода продолжатся минимум до 2023 года.

Протяженность объездной дороги Тюмени составляет 75 км. В настоящий момент построено 65 км. Строительство оставшихся 10 км значительно помогут разгрузить трассы вокруг Тюмени и вывести лишний транзитный транспорт из города.

Напомним, в середине апреля в Государственную думу РФ был внесён законопроект, согласно которому власти смогут вводить плату за проезд в центры крупных городов, а также устанавливать другие ограничения для борьбы с пробками на дорогах.

Предлагаемый правительством России законопроект обяжет региональные власти разрабатывать комплексные планы по борьбе с заторами и вносить в них коррективы каждые пять лет. Вопрос касается муниципальных образований, население которых более 10 тысяч человек. Так, ограничения на проезд могут касаться определенных зон города, времени суток, экологического класса транспортных средств или заполненности автомобиля пассажирами. Депутаты Госдумы обсудят данный законопроект 7 июня.