Москва, 2 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Прокуратура частично отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении молодых людей, которые пытались скрыться на дорогостоящей иномарки от сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщает в четверг, 2 июня, Следственный комитет РФ.

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«1 июня 2016 г. прокурор ЮЗАО Москвы вынес решение о частичной отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудникам следственных органов предложено продолжить расследование уголовного дела в отношении подозреваемых лишь по признакам преступления, предусмотренного статьи 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).

«Однако частичная отмена постановления о возбуждении уголовного дела законом РФ не предусмотрена, — говорится в сообщении. — Поэтому следствие будет обжаловать указанное решение вышестоящему прокурору, вплоть до Генпрокурора РФ, считая оскорбление сотрудников полиции лишь частью совершенных уверенными в своей безнаказанности молодыми людьми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, инцидент с задержанием в Москве внедорожника Mercedes-Benz Geländewagen вызвал заметный резонанс. Утром 23 мая сотрудники ГИБДД попытались остановить иномарку на Ленинском проспекте, однако водитель не подчинился требованиям автоинспекторов. В результате погони, во время которой Mercedes двигался с высокой скоростью и нарушал правила дорожного движения, автомобиль все же удалось остановить.

Оказалось, что владельцем транспортного средства является сын вице-президента компании «Лукойл» Азата Шамсуарова Руслан. За рулем находился приятель Руслана Абдувахоб Маджидов.

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