Лондон, 2 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Затраты на оборону стран Азиатско-Тихоокеанского региона вырастут почти на 23% к концу десятилетия из-за роста напряженности вокруг спорных территорий в Южно-Китайском море, согласно новому исследованию консалтинговой компании IHS Janes. Об этом сообщает Associated Press.

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В опубликованном 2 июня исследовании указывается, что совокупные затраты стран региона на оборону вырастут к 2020 году до отметки $533 млрд, при том что в 2015 году эта цифра составила $435 млрд.

По словам авторов работы, в результате такого развития событий основной объем военных затрат переместится из Западной Европы и Северной Америки в сторону развивающихся стран, прежде всего находящихся в Азии.