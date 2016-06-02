Москва, 2 июня, 2016, 13:59 — ИА Регнум. Старший аналитик «Альфа-банка» Алаа Казиев заявил, что в ближайшее время с большой вероятностью может произойти резкое падение курса российской валюты по отношению к доллару. Доллар может подорожать до 74 рублей и выше, передаёт радиостанция BFM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

Казиев отметил, что такой скачок в цене доллара произойдёт с вероятностью 70%. Причина, по его мнению, в действиях финансовых спекулянтов.

Эксперт считает маловероятным другой сценарий — что курс рубля, наоборот, вырастет, хотя такой вариант совсем исключить нельзя. «Независимо от того, куда пойдут цены, характер движения будет резкий», — сообщил Казиев.

По словам Казиева, в связи с таким прогнозом нужно будет после того, как доллар станет дороже 67 рублей, наращивать позицию по этой валюте. «Целью в данном случае станет горизонтальное сопротивление в районе 74,90 рубля», — пояснил эксперт.

Читайте также:Спад экономики без плавающего курса рубля был бы сильнее — Набиуллина