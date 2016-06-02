Киев, 2 июня, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко обратился в Совнацбез Украины и к президенту страны Петру Порошенко с просьбой помочь в разрешении ситуации с 100 вагонами КП «Киевского метрополитена», которые стремится отсудить за долги российская компания ООО «Укррослизинг». Об этом вечером 1 июня сообщила пресс-служба Кличко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В сообщении напоминается, что «Укррослизинг» пытается в судебном порядке взыскать с «Киевского метрополитена» долг в размере почти 2 млрд грн (порядка 80 млн долл.), который образовался в 2010—2013 годах.

Кличко напомнил, что КП «Киевский метрополитен» является стратегическим предприятием столицы, жизнедеятельность которого сегодня оказалась под угрозой из-за действий российской компании.

«Эта зависимость образовалась в 2009 году, когда киевские чиновники провели тендер, на котором победила компания ООО» Укррослизинг», предложив вагоны, подавляющее большинство которых были российского производства. Согласно материалам созванной нами в 2015 году временной контрольной комиссии, ООО «Укррослизинг» напрямую связано с российской компанией ОАО «ВЭБ-лизинг», являющейся 100% дочерней компанией Внешэкономбанка России, и контролируется правительством этой страны», — напомнил Кличко.

Мэр предложил Совнацбезу рассмотреть хозяйственный спор с учетом санкций в отношении российских компаний.

«Я обратился к СНБО и лично к президенту Украины с просьбой помочь в решении этой проблемы. В частности, я предложил включить данный вопрос на рассмотрение в повестку дня заседания Совета национальной безопасности и обороны, рассмотреть возможность применения ст. 4 Закона Украины «О санкциях» в связи с аннексией АР Крым и военными действиями на востоке Украины. Кроме того, я попросил дать соответствующие поручения Генеральной прокуратуре, СБУ, МВД активизировать расследование в рамках существующих уголовных производств и, при наличии оснований, возбудить новые уголовные производства по указанным фактам», — подытожил Кличко.

Напомним, 13 мая 2016 года Хозяйственный суд Киева наложил арест на 100 взятых в лизинг вагонов «Киевского метрополитена». Бесперебойное функционирование транспортного сообщения Киева было поставлено под угрозу. Власти Киева подали апелляцию и сняли арест с вагонов, но в целом ситуация далека от решения.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Минфин Украины сообщил о завершении реструктуризации долговых обязательств города Киева на 550 млн долларов, переложив выплату муниципальных кредитов столицы на бюджет Украины. «Министерство финансов Украины приветствует успешное завершение реструктуризации долговых обязательств города Киева по облигациям участия в кредите в размере 250 миллионов долларов с доходностью 8% в год с погашением в 2015 году и облигациям участия в кредите в размере 300 миллионов долларов с доходностью 9,375% с погашением в 2016 году», — говорилось в сообщении украинского Минфина.

По данным ведомства, город Киев ранее предложил кредиторам обмен облигаций 2015 года и облигаций 2016 года на облигации внешних государственных займов (ОВГЗ) и государственные деривативы. Таким образом, согласно достигнутым договоренностям, Украина осуществила выпуск новых ОВГЗ с погашением в 2019 году на сумму 175,5 миллиона долларов, ОВГЗ с погашением в 2020 году на сумму 175,5 миллиона долларов и государственных деривативов на сумму 111,4 миллиона долларов.