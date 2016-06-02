Москва, 2 июня, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Компания VisionLabs, резидент IT-кластера «Сколково», сообщила об успешном запуске глобального open-source проекта в области компьютерного зрения, сообщается на официальном сайте «Сколково».

Алексей Потапов Компьютерное зрение

Разработчики проекта интегрировали две популярные библиотеки для разработчиков: OpenCV и Torch.

Авторы проекта намерены интегрировать самые популярные инструменты для разработчиков в этой среде, такие как открытая библиотека OpenCV, существующая для разработчиков решений в области компьютерного зрения, и открытая библиотека для вычислений с широкой поддержкой алгоритмов машинного обучения Torch. VisionLabs интегрировали Torch и OpenCV, — заявил гендиректор VisionLabs Александр Ханин.

Стоит отметить, что корпорации Google и Facebook поддержали проект VisionLabs и тестировали все результаты исследователей.