Сыктывкар, 2 июня, 2016, 13:50 — ИА Регнум. Начался третий набор молодых специалистов — выпускников вузов — в рамках проекта «Стажёр», который реализует управление государственной гражданской службы региона. По итогам конкурсного отбора 5 победителей получат возможность пройти оплачиваемую стажировку в органах государственной власти республики, а после — трудоустроиться. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

Pam Allen Стажировка на новом месте работы

В рамках проекта стажёры в течение одного года работают в четырёх разных органах власти республики (по три месяца в каждом), знакомятся с их деятельностью, изучают специфику работы. Принять участие в конкурсе могут граждане в возрасте от 18 до 27 лет. Кандидатам в стажеры предстоит пройти тестирование на выявление уровня базовых знаний, профессиональных навыков и компетенций. Следующий этап оценки — собеседование. Первые оценочные процедуры начнутся 6 июля. 1 августа победители конкурса выйдут на работу в органы власти.

«Востребованность стажеров в государственных органах с каждым годом становится всё выше. Мы всё чаще слышим пожелания от министерств и ведомств нашего региона об увеличении числа стажеров. Интерес к проекту начали проявлять и муниципалитеты. В этом году из 20 государственных органов больше половины изъявили желание видеть в своих рядах стажеров с экономическим или юридическим образованием», — отметила заместитель начальника Управления государственной гражданской службы Республики Коми Елена Макарова.

В 2014 году конкурс составлял 4 человека на место, а в 2015-м число претендентов увеличилось до 7 человек.