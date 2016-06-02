Вологда, 2 июня, 2016, 13:42 — ИА Регнум. Регион подключился к акции «Чистый берег» в начале мая. Акция проходила под эгидой МЧС России во всех районах Вологодской области. Ее участники выходили на берега рек и озёр и собственными силами очищали их от мусора. Участие в мероприятии в общей сложности приняли более тысячи человек: сотрудники подразделений МЧС, работники организаций и предприятий, представители администраций и неравнодушные жители, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном МЧС.

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«На данный момент мероприятия по очистке берегов в рамках Всероссийской акции «Чистый берег» проведены в большинстве районов области за исключением Бабушкинского, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Междуреченского, Тотемского и Харовского районов. В общей сложности приведено в порядок 58 водоёмов, очищены более 40 километров береговой полосы, вывезено более 100 тонн мусора», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM представитель областного ГУ МЧС Валентина Лодыгина.

В областном центре уборка берегов реки Вологды прошла накануне. К концу дня участники экологической акции «Чистый берег» вывезли восемь самосвалов и шесть тракторов мусора и спиленных веток. В уборке приняли участие более сотни человек.

Сегодня, 2 июня, акция в регионе завершается. Субботники пройдут на береговых полосах рек Сухона, Юг и Лапинка на особо охраняемой территории «Опоки» в Великоустюгском районе и на реке Сухоне в Старосельском поселении Междуреченского района.

Добавим, что в минувшем году за время проведения акции в Вологодской области очистили от мусора берега 43 водоемов общей протяженностью 120 километров.