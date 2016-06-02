Нальчик, 2 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. В столице Кабардино-Балкарии выделено 72 земельных участка под строительство жилья для семей, которые считаются льготниками. Большинство из получивших земли — 80% от общего количества — многодетные семьи. Как сообщили ИА REGNUM 2 мая в пресс-службе городской администрации, территория, где будут жить льготники, находится в одном из самых экологически чистых мест в Нальчике — в микрорайоне «Нарт» в Вольном Ауле.

Борис Заболоцкий. Семья. 2012

В число счастливчиков, получивших в торжественной обстановке уведомления о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства, вошли кроме многодетных семей молодые семьи и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды, работники сферы здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, физической культуры и спорта, а также граждане, страдающие тяжелыми формами хронических заболеваний.

Как пояснили в городской администрации, земельные участки передаются льготникам в аренду сроком на три года. Чтобы земля стала собственностью, необходимо за это время построить на ней жилье. При этом, учитывая, что нуждающейся многодетной семье будет сложно закончить строительство за это время, мэрия Нальчика планирует выйти с законодательной инициативой в парламент республики о продлении этого срока до десяти лет.

Стоит отметить, что в Кабардино-Балкарии с 2008 года многодетным семьям, воспитывающим пятерых или более детей, предоставляется адресная социальная помощь на строительство, реконструкцию или приобретение жилья.