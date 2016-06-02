Барнаул, 2 июня, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Алтайском крае прошло заключительное совещание рабочей группы по подготовке к проведению президиума Госсовета по вопросу «О мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской Федерации». Его проведение запланировано этим летом в Белокурихе с участием президента Владимира Путина. Именно поэтому в регион зачастили высокопоставленные чиновники, — выяснила редакция ИА REGNUM.

коллаж на основе фотографий сайта Алтайского края Вопросы повышения привлекательности и доступности российских курортов обсудят на Алтае

Помимо помощника президента, секретаря Государственного совета Игоря Левитина, в конце мая 2016 года на Алтае побывали: министр РФ по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, замминистра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева, руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов, академик РАН, президент национальной курортной ассоциации Александр Разумов, полпред президента России в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, а также представители других регионов.

По мнению региональных властей и экспертов, проведение такого мероприятия будет способствовать большей доступности алтайских курортов жителям всех территорий России.

Среди вопросов, требующих безотлагательного решения для развития курортной отрасли, секретарь Госсовета Игорь Левитин назвал необходимость повышения эффективности государственного управления, разработку стратегии развития санаторного-курортного комплекса, совершенствование нормативно-правового регулирования и контроля.

По его словам, часто качество услуг, заявленное в рекламе, уступает реальному.

«Надо добиться того, чтобы услуга стоила тех денег, которые платят отдыхающий или государство», — отметил Игорь Левитин. Среди недостатков было названо слабое информационное обеспечение комплексов. «У нас нет реестра, где человек мог бы посмотреть, по каким болезням и в каком регионе России есть та или иная услуга», — уточнил секретарь госсовета.

По словам Татьяны Яковлевой, Министерство здравоохранения РФ готово взять на себя обязательство по выработке единых стандартов для санаторно-курортных комплексов, созданию реестра предоставляемых услуг. Она отметила: важно сохранить государственный контроль за санаториями, выполняющими особо важную социальную функцию: неврологическими, туберкулёзными, а также детскими.

Николай Рогожкин выразил уверенность, что профессионализм членов рабочей группы позволит выработать для руководства страны эффективные предложения, «чтобы поднять наш санаторно-курортный комплекс на более высокий уровень». По его словам, эту работу необходимо осуществлять в формате государственно-частного партнёрства.

«Развитие санаторно-курортного дела в стране позволит решить задачу народосбережения — главную задачу, поставленную президентом страны», — с таким заявлением перед участниками рабочего совещания 30 мая выступил алтайский губернатор Александр Карлин.

Чуть ранее московские гости получили возможность оценить санаторно-курортный потенциал региона. Участники совещания посетили санаторно-курортные предприятия Белокурихи, санаторий «Барнаульский» и медицинский кластер в краевой столице.

«Все работы идут в соответствии с планом. Кажется, совсем недавно закладывали фундамент перинатального центра, а сегодня он уже практически готов к работе. Надеюсь, что 1 октября мне удастся побывать на его открытии», — отметила заместитель министра Татьяна Яковлева. Она также констатировала, что за непродолжительный период региону удалось добиться заметного снижения одного из главных показателей эффективности системы здравоохранения — младенческой смертности.

Особое внимание власти региона уделяют новому проекту «Белокуриха-2».

«Это уникальный для нашей страны проект. Впервые за последние 25 лет мы приступили к строительству оздоровительного комплекса с нуля, ориентируясь на самые современные идеологические подходы к решению задачи. Здесь будут созданы современные санаторно-курортные комплексы с размещением до 4,5 тысячи человек. Обеспечивается необходимая инженерная и транспортная инфраструктура, построена современная дорога, идет газификация курорта», — рассказал глава региона.

На развитие нового курорта уже направлено около 3 млрд рублей инвестиций.

«В Российской Федерации единицы таких курортов, как Белокуриха, где столь высокий уровень пребывания желающих поправить свое здоровье — до 80 процентов круглый год», — отметил Игорь Левитин. Его весьма впечатлило, что алтайские курорты выделяют средства не только на собственное развитие, но и на благоустройство всей городской территории. «Таких примеров мы нигде не встречали. Это говорит о том, что город-курорт Белокуриха нацелен на развитие. Вот поэтому федеральный центр и поддержал проект «Белокуриха-2», куда будут привлекаться инвестиции», — отметил помощник президента страны.

Кстати, в конце мая специалисты «Алтайавтодора» завершили художественно-архитектурное оформление автомобильной дороги, ведущей к туристическому кластеру «Белокуриха-2». Там обустроили три смотровые площадки, установили на них освещение, создали четыре остановочных площадки для машин (вместимостью до 15 автомобилей), а также презентационные буквы «АЛТАЙСКИЙ КРАЙ» с подсветкой. Высота букв составляет шесть метров.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в начале апреля губернатор Алтайского края Александр Карлин возглавил рабочую группу по подготовке президиума Госсовета по вопросу о мерах по повышению инвестиционной привлекательности санаторно-курортного комплекса в РФ. В нее вошли более 60 специалистов отрасли.

На заседании президиума Госсовета будут рассмотрены условия, способствующие развитию качественных альтернатив в сфере оздоровительного медицинского туризма в условия импортозамещения. Также планируется рассмотреть возможность введения для санаторно-курортных зон режимов ТОР — территорий опережающего развития.

С таким предложением выступил Министр Российской Федерации по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов. Он полагает, что введение этого механизма открыло бы большие возможности перед такими проектами, как «Белокуриха-2».