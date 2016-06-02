Омск, 2 июня, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В Омске сотрудники уголовного розыска раскрыли разбойное нападение на водителя такси, сообщили ИА REGNUM в областном УМВД.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Такси

В ведомстве уточнили, что в полицию с заявлением обратился 30-летний водитель таксомоторной компании. Он рассказал, что неизвестный, угрожая ножом, похитил у него имущество. На место происшествия выехали экипажи наружных служб полиции, следственно-оперативная группа.

Установлено, что водитель такси около 01:35 по местному времени получил заказ на перевозку пассажиров с ул. 5-я Кордная до ул. Рокоссовского. Подъехав к дому, он стал ожидать клиентов. Между водителем и пассажиром произошел конфликт. Пассажир попытался повредить автомобиль. Известно, что на помощь к потерпевшему подъехал еще один водитель такси, а из квартиры спустился приятель пассажира в состоянии алкогольного опьянения. Под угрозой ножа он открыто похитил кошелек с 4,5 тыс. рублей. После этого нападавшие скрылись.

С места происшествия эксперты-криминалисты изъяли нож, а также обнаружили следы пальцев рук.

Сотрудники уголовного розыска опросили заявителя и жителей дома. В результате были установлены личности всех участников конфликта. Оперативники задержали подозреваемого — 27-летнего жителя Октябрьского округа, ранее судимого за аналогичные преступления, а также его 26-летнего приятеля.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ («Разбой»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.