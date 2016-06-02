Москва, 2 июня, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Московский аэропорт «Домодедово» называет недостоверной информацию о якобы провалившемся в асфальт самолете, ранее опубликованную некоторыми СМИ. Самолет авиакомпании S7 Airlines, прибывший в Москву из Санкт-Петербурга, не закончил руление к месту стоянки, пассажиры были оперативно высажены с борта, сообщает со ссылкой на пресс-службу аэропорта портал aviaport.ru.

Стрельцова Наталья ИА REGNUM Московский аэропорт «Домодедово»

Инцидент произошел 31 мая этого года, когда борт, прибывший рейсом 046, двигался к месту стоянки. Самолет остановился в зоне, расположенной рядом с местом, где проводится реконструкция перрона. Наземные службы «Домодедово» провели высадку пассажиров и выгрузку багажа, повреждений самолет не получил, говорится в сообщении.

При этом сбоев в работе аэропорта не было, другие самолеты двигались по перрону по объездным маршрутам.

«Яркий заголовок «о провале ВС под асфальт» не должен вводить в заблуждение. Никакого отношения к действительности он не имеет», — сообщают в воздушной гавани.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что самолет просел в асфальт на парковке, так как покрытие стало разрушаться прямо под шасси. При этом пилот якобы не смог выехать с поврежденного участка парковки.