Москва, 2 июня, 2016, 15:45 — ИА Регнум. К осенне-зимнему периоду 2016−2017 годов российская корпорация «Газпром» намерена повысить производительность подземных хранилищ газа (ПХГ), причем до самых высоких показатель за всю историю существования газовой промышленности в России. Об этом стало известно из сообщения компании в среду, 1 июня.

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Согласно планам «Газпрома», к осенне-зимнему периоду 2016−2017 годов производительность подземных газовых хранилищ в России должна будет достигнуть 801,3 млн кубометров газа в сутки, что само по себе является рекордом для страны. Учитывая, что «Газпром» добывает «голубое топливо» также в белорусских и армянских ПХГ, то общая производительность и вовсе достигнет 841,3 млн кубометров газа в сутки.

«Поставки газа отечественным потребителям велись без ограничений, большое внимание уделялось надежности газоснабжения социально значимых объектов, предприятий коммунально-бытовой сферы и населения. Экспорт газа осуществлялся в соответствии с заявками зарубежных покупателей», — говорится в сообщении пресс-службы «Газпрома».

Для того, чтобы Единая система газоснабжения во время осени и зимы работала надежна, «Газпром» намерен провести планово-профилактические и ремонтные работы на объектах добычи, транспортировки, подземного хранения и переработки «голубого топлива», а также подготовить транспорт и спецтехнику к работе в зимнее время. Кроме того, компания планирует создать оперативный резерв газа, объем которого составит не менее 72,098 млрд кубометров в российских подземных хранилищах газа. Что касается газа в ПХН в Белоруссии, здесь объем оперативного резерва составит 1,09 млрд кубометров газа. В Армении — 0,13 млрд кубометров.

Отметим, что уже на протяжении нескольких лет «Газпром» наращивает производительность подземных хранилищ газа на территории России. Так, в 2014 году компания увеличила производительность на 5,8%. Также в 2014 года в рамках сооружения второй нитки системы магистральных газопроводов (МГП) Бованенково — Ухта начали работу 16 линейных участков общей протяженностью 696,48 километров.

Таким образом, компания увеличила потенциальную производительность ПХГ к началу осенне-зимнего периода 2014−2015 годов до рекордных 770,4 млн кубометров газа. Для сравнения в 2013—2014 годах этот показатель был на 42,6 млн кубометров ниже. Тенденция к значительному повышению производительности ПХГ наблюдается еще с начала 2012 года, хотя до этого прогнозы компании были еще выше.

К началу сезона отбора 2015−2016 годов самая высокая потенциальная суточная производительность ПХГ на территории России составила 789,9 млн кубометров газа. Что на 2,5% выше, чем в предыдущем сезоне. В целом за последние пять осенне-зимних периодов этот показатель стал выше на 22%.

Справка ИА REGNUM :

В России «Газпром» эксплуатирует 22 подземных хранилищ газа в 26 объектах страны. Одно ПХГ создано в соляных кавернах, 8 — в водоносных структурах и еще 17 в истощенных газовых месторождениях. Располагаются хранилища в тех районах, где потребление газа наиболее высоко.

Поэтому ПХГ являются одной из важнейших частей Единой системы газоснабжения страны. Так, в период отопительного сезона доля ПХГ в общем объеме газа для потребителей и на экспорт составляет 20%. При этом доля может возрастать до 40% в период резких похолоданий. Благодаря подземным хранилищам газа удается регулировать сезонную неравномерность потребления «голубого топлива», снижать пиковые нагрузки, а также держать на необходимом уровне гибкость и надежность поставок российского газа на экспорт.

Напомним, что еще в осенне-зимний период 2008—2009 годов «Газпром» добывал всего 261,6 млрд кубометров газа. За аналогичный период 2009—2010 годов было добыто 289,2 млрд кубометров газа.