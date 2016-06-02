Вашингтон, 2 июня, 2016, 13:38 — ИА Регнум. В руководстве шести производителей автомобилей заявили 2 июня, что почти 2,5 млн машин США, оснащенных неисправными подушками безопасности Takata, будут отозваны, сообщает Reuters.

Oakland Chamber of Commerce, Publicity Bureau Автомобили General Motors. США. 1917

Процедуре отзыва подлежат легковые машины и грузовики таких компаний, как General Motors Co, Volkswagen AG, американского подразделения Mercedes-Benz, BMW и других.

В общей сложности за последнюю неделю 15 производителей автомобилей уже отозвали 16,4 миллиона машин в США.

Напомним, это уже не первый случай, когда в большом количестве автомобилей приходится заменять подушки безопасности, произведенной японской компанией Takata. Они, по мнению экспертов, могут взорваться, причинив вред водителю.