Вашингтон, 2 июня, 2016, 13:37 — ИА Регнум. Режиссер Джон Карни решил принести публичные извинения актрисе Кире Найтли, актерские способности которой он несколько дней назад раскритиковал в интервью для independent. Об этом Джон Карни написал на своей странице в Twitter.

Tony Shek Кира Найтли

Напомним, 28 мая Карни посетовал на сложности, с которыми он столкнулся при работе с Кирой Найтли в ходе съёмок фильма «Хоть раз в жизни». Кроме того, режиссер подверг некоторым сомнениям профессиональные способности актрисы.

После этого многие голливудские режиссеры, такие как Марк Романек, Линн Шелтон и Лорен Скафария, заступились за Киру Найтли и положительно отозвались о её способностях.

Стоит отметить, что сама Кира Найтли никак не комментировала этот инцидент.

31-летняя актриса Кира Найтли известна зрителям по ролям в фильмах «Пираты Карибского моря», «Анна Каренина», «Доктор Живаго», «Телохранитель» и «Эверест».