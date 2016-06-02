Ярославль, 2 июня, 2016, 13:28 — ИА Регнум. Часть владельцев ларьков в Ярославле, которые не попали в новую схему размещения нестационарных торговых объектов, получат право на компенсационные места. Речь идет только о тех ларьках, на размещение которых у бизнесменов действовали договоры аренды на 19 ноября 2015 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

С представлением о необходимости выделить такие места в мэрию обратилась прокуратура Ярославля. При рассмотрении жалоб предпринимателей надзорный орган занял позицию, что введение новых правил благоустройства, определяющих условия размещения ларьков, не должно приводить к ликвидации легального бизнеса.

Те ларьки, которые законно стояли на момент принятия новых правил, имеют право переехать в другое место. Это место без аукциона предпринимателям должна предоставить мэрия города.

Однако выяснилось, что свободных мест, соответствующих всем параметрам размещения ларьков (далее 3 метров от проезжей части, не на газоне, не на тротуаре, вне границ остановок общественного транспорта) в городе на данный момент нет.

«Такие места, которые можно было бы предоставить предпринимателям, теоретически есть, но они заняты незаконными ларьками, установленными вообще без всяких разрешений. Компенсационные места будут предоставляться предпринимателям по мере сноса незаконных ларьков. Для этого предпринимателям, имевшими договоры аренды земельных участков на 19 ноября 2015 года, нужно обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом. Компенсационные места будут предоставляться в том же районе, где предприниматель вел свой бизнес. Мы не ожидаем вала заявлений, думаем, что обратиться не более 50 человек», — сказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель мэра Ярославля Игорь Блохин.

Всего под снос в Ярославле должны пойти более 400 незаконных ларьков. Часть освободившихся мест будет выделена в качестве компенсационных, часть — выставлена на аукцион. При этом Игорь Блохин считает, что преимущественное право аренды земельного участка противоречит принципу равенства предпринимателей.

«Возможность одним получить землю под нестационарный объект без аукциона нарушает права честных предпринимателей, которые хотят и могли бы купить право аренды с аукциона. Все забыли о том, что это временный бизнес, он давным-давно окупился», — сказал Игорь Блохин.