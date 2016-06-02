Москва, 2 июня, 2016, 13:22 — ИА Регнум. Информация об усилении группировки войск на границе между РФ и Белоруссией абсурдна. Об этом 2 июня заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Говорить об усилении какой-то группировки на границе с Белоруссией — это было сильным преувеличением, сама постановка вопроса «усиление на границе с Белоруссией» мне кажется абсурдной», — сказал Песков.

Он отметил, что в Минобороны РФ «смогут объяснить передвижения тех или иных подразделений».

Песков также подчеркнул, что не слышал информации об усилении группировки войск на границе с Белоруссией.

Напомним, ранее в СМИ поступила информация о том, что из Екатеринбурга в Брянскую область якобы была переброшена 28-я отдельная мотострелковая бригада.