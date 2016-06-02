Рига, 2 июня, 2016, 13:19 — ИА Регнум. Четверо граждан Латвии были признаны виновными в обращении в рабство трудовых мигрантов из Латвии и Литвы, и приговорены судом Хантингдона к реальным срокам лишения свободы, сообщает портал Rus.delfi.lv

Гюстав Буланже. Рынок рабов. 1886

Как стало известно, суд счел доказанным, что Юрис Валуевс, Оксана Валуева, Лаума Ванкова, Ивар Межалс лишали прибывших в Великобританию трудовых мигрантов доступа к банковским счетам. При открытии счетов в банках для получения заработной платы мигранты были вынуждены указывать данные «рабовладельцев», которые и использовали поступавшие на счета средства. В итоге люди оказывались в долговой петле, из которой не могли выбраться.

«Операция, проводившаяся обвиняемыми, ввергла многих людей в крайнюю бедность и долги. Все четверо безжалостно использовали свою власть над жертвами для извлечения личной выгоды», — заявила детектив-инспектор Дженни Бристоу.

Прокурор, зачитав обвинение, указал, что «работодатели» наживались буквально на всем. Так, обещанное жилье оказывалось матрасом на полу, за который надо было платить по 60 фунтов в неделю. Сами же дельцы зарабатывали с целого дома рабочих по 1000 фунтов. За дорогу на работу с людей собирали по 7−8 фунтов в день, даже если работы не было.

В итоге, суд приговорил Валуевса к 8,5 годам лишения свободы, Валуеву и Ванкову — к 6 годам, Межалса — к 3 годам.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в 2015 году, в докладе госсекретаря США Джона Керри «О предотвращении торговли людьми» Латвия по-прежнему, как и в 2014 году осталась на втором уровне и ей даны конкретные рекомендации. В докладе, в частности, указано, что правительственные меры, направленные на борьбу со всеми формами торговли людьми, особенно в отношении занятых принудительным трудом за границей и в Латвии, недостаточно эффективны.