Астана, 2 июня, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Заместитель министра обороны Казахстана Окас Сапаров заявил, что в 2016 году Россия поставит в Казахстан четыре боевых вертолёта Ми-35М. Сапаров сообщил о будущей поставке в ходе выставки KADEX-2016 в Астане.

www.af.mil Вертолёты Ми-35

IV Международная выставка вооружения и военно-технического имущества «KADEX» открылась в Астане сегодня, 2 июня, и продлится до 5 июня. «В этом году будет поставка Ми-35 — четыре единицы», — сказал Сапаров.

Сапаров отметил, что в будущем Казахстан, возможно, также приобретёт боевые самолёты Су-35. «Нам сейчас показывали технику, Су-35 понравился», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выставка в Астане началась сегодня, 2 июня. В рамках мероприятия идёт показ вооружений, военной и авиационной техники казахских и иностранных производителей.