Вильнюс, 2 июня, 2016, 13:17 — ИА Регнум. Командующий сухопутными силами Литовской армии генерал-майор Альмантас Лейка сегодня, 2 июня, представил предстоящие в Литве крупнейшие в 2016 году военные учения Iron Wolf 2016 (Железный волк 2016), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Эти учения являются частью международных учений Saber Strike 2016 (Удар меча 2016), которые уже проходят в странах Прибалтики.

U.S. Marine Corps Учения НАТО в Прибалтике

1 июня начался первый этап учений Iron Wolf 2016 — передислокация иностранных военных и техники на места учений в Литве. Сегодня в Каунасский аэропорт прибывают первые датские военные, до 11 июня почти каждый день в аэропортах Литвы, по железным дорогам, автодорогам, в морском порту будет перевозиться военная техника, прибудут военные из Дании, Германии, США, Польши, Франции и Люксембурга.

2-ой кавалерийский полк сухопутных сил США в Европе и немецкая разведывательная рота из 12-ой механизированной бригады проводят тактические учения по передислокации Dragoon Ride II (Драгунский поход II), во время которых будут быстро передислоцированы силы, состоящие из 1 тыс. военных и 400 единиц боевой военной техники. Во время похода американские и литовские военные ненадолго остановятся в Вилкавишкисе, Кедайняй, Паневежисе, Биржай и Купишкисе.

Учения по передислокации Dragoon Ride II и учения большого масштаба Iron Wolf 2016 связаны с проходящими в странах Прибалтики 27 мая-23 июня ежегодными учениями Saber Strike 2016, организуемыми сухопутными силами США в Европе, цель которых — улучшить согласованность и взаимодействие военных сил стран НАТО.

Учения Iron Wolf 2016 одновременно пройдут на двух военных полигонах: 6−16 июня учения Iron Wolf 2016 пройдут на полигоне им. Генерала Сильвестра Жукаускаса (Швянчонский район). На этом полигоне будет оцениваться способность механизированных пехотных батальонов им. Великого князя литовского Кястутиса и им. Князя Вайдотаса, а также 2-ого отряда округа Дарюса и Гиренаса добровольных сил обороны планировать операции и управлять подразделениями, выполнять задания разведки, походов, обороны, атаки. На полигоне им. Генерала Жукаускаса всего будут тренироваться около 1,9 тыс. военных из Литвы и около 400 военных из США и Польши.

11−21 июня на Гайжюнском полигоне (Йонавский район), также на территории Кедайняйского, Каунасского и Йонавского районов во время учений White Sword 2016 (Белый меч 2016) будет тренироваться и оцениваться боевая группа размером с батальон, сформированная на основе датских военных 2-ой бригады, среди которых есть рота литовских военных, готовящаяся к дежурству в силах быстрого реагирования НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF). В этих учениях помимо 1200 военных из Дании также будут тренироваться около 1500 военных из США, Литвы, Люксембурга, Франции и Германии.