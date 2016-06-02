Новосибирск, 2 июня, 2016, 13:41 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 2 июня, произошла трагедия с участием общественного транспорта — неуправляемый троллейбус насмерть задавил своего водителя.

Anton Angelov Троллейбус

По данным городского ГИБДД, днем 2 июня на остановке общественного транспорта «Жилмассив Станиславский» в Ленинском районе Новосибирска троллейбус маршрута №24, за рулем которого никого не было, начал движение и совершил наезд на своего же водителя. Мужчину зажало между двумя троллейбусами — он погиб на месте.

Неуправляемый транспорт, сбив мужчину, столкнулся с другим троллейбусом, а также въехал в заднюю часть еще одного. Это помогло избежать еще более значительных жертв — в это время на остановке находились люди.

Коллеги погибшего мужчины рассказывают, что он забыл поставить троллейбус на ручной тормоз.